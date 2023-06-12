Півзахиснику треба змінювати команду, якщо він хоче грати у вищому дивізіоні.
Бордо, getty images
12 червня 2023, 19:59
Бордо в рамках заключного туру Ліги 2 грав проти Родеза та отримав технічну поразку, повідомляє видання L`Equipe,
Один з вболівальників жирондинців штовхнув гравця Родеза після пропущеного голу. Це послужило приводом для технічної поразки.
Через це результат Бордо, у складі якого виступає український півзахисник Данило Ігнатенко, фінішував третім та залишиться в Лізі 2.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гавр став чемпіоном Ліги 2 та вийшов до елітного дивізіону Франції.