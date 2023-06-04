Франция

Список найкращих представив авторитетний статистичний портал WhoScored.

Авторитетний статистичний портал WhoScored представив символічну збірну французької Ліги 1 за підсумками сезону-2022/23.

До кращих потрапили два чемпіони з ПСЖ — нападники Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі, які стали найкращим бомбардиром і асистентом відповідно в чемпіонаті Франції.

Нагадаємо, ПСЖ став чемпіоном Ліги 1, набравши 85 очок за підсумками 38 матчів. Друге місце посів Ланс (84 бали). Трійку найкращих замкнув Марсель разом із українцем Русланом Маліновським (73 очки).