Франция

Форвард може перебратись в АПЛ.

Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе відмовився активувати опцію подовження контракту з клубом та готовий покинути його.

Як повідомляє видання The Times, Челсі висловив зацікавленість у підписані французького нападника, якщо буде така можливість.

Зазначимо, що в цьому сезоні Кіліан Мбаппе відіграв 43 поєдинки, в яких відзначився 41 голом та десятьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кіліан Мбаппе попросив вибачення у Переса за відмову переходити в Реал.