Іспанія

Нападник тепер іншої думки.

Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе відмовився активувати опцію подовження контракту з клубом та готовий покинути його.

Як повідомляє видання The Athletic, французький нападник зв'язався з президентом Реала Флорентіно Пересом та попросив вибачення за те, що відмовив в трансфері минулої весни.

Зазначимо, що тоді він міг перейти в Реал вільним агентом, проте відмовив мадридцям та підписав новий контракт з ПСЖ.

Нагадаємо, раніше президент мадридського Реала Флорентіно Перес заявив, що підпише Кіліана Мбаппе в Реал.