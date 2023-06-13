Нападник тепер іншої думки.
Кіліан Мбаппе, getty images
13 червня 2023, 13:59
Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе відмовився активувати опцію подовження контракту з клубом та готовий покинути його.
Як повідомляє видання The Athletic, французький нападник зв'язався з президентом Реала Флорентіно Пересом та попросив вибачення за те, що відмовив в трансфері минулої весни.
Зазначимо, що тоді він міг перейти в Реал вільним агентом, проте відмовив мадридцям та підписав новий контракт з ПСЖ.
Нагадаємо, раніше президент мадридського Реала Флорентіно Перес заявив, що підпише Кіліана Мбаппе в Реал.