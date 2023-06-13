Франция

Француз хоче покинути ПСЖ.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе дав коментар щодо ситуації зі своїм контрактом.

Нагадаємо, що вчора стало відомо, що Мбаппе направив офіційний лист до клубу, повідомивши, що за жодних обставин не активуватиме опцію продовження контракту.

Також Мбаппе опублікував прес-реліз для AFP, у якому стверджує, що "ніколи не обговорював продовження контракту із ПСЖ".

"Керівництво ПСЖ, відповідальне за продовження контракту, було проінформовано про рішення не активувати опцію продовження 15 липня 2022 року.

Лист було направлено лише для підтвердження того, що вже було роз'яснено усно раніше", — йдеться у прес-релізі.

У сезоні-2022/23 Мбаппе провів 34 матчі в Лізі 1: на його рахунку 29 голів та 5 асистів.

Раніше повідомлялося, що Кіліан може перейти до Реалу.