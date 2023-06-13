Франция

Француз заявив, що залишиться у ПСЖ наступного сезону.

Кіліан Мбаппе спростував інформацію, що має намір перейти до Реалу.

Раніше видання Le Parisien повідомило, що француз говорив із Флорентіно Пересом після відходу Каріма Бензема з мадридської команди.

"Брехня! І знову – чим голосніше слух, тим сильніше він розходиться.

Я вже казав, що залишусь наступного сезону там, де я щасливий, – у ПСЖ", — написав Мбаппе у Твіттері.

У сезоні-2022/23 Мбаппе провів 34 матчі в Лізі 1: на його рахунку 29 голів та 5 асистів.