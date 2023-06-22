Англія

Нові власники "синіх" надали лізі докладну інформацію, яка їх задовольнила.

Англійська Прем'єр-ліга зажадала письмових гарантій того, що Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) не брав участі в купівлі Челсі компанією Clearlake Capital. Про це повідомляє The Telegraph.

Раніше була інформація, що конкуренти лондонського клубу висловлювали свою занепокоєння з приводу раптового величезного інтересу саудівських клубів до гравців Челсі.

Проте після отриманої інформації АПЛ повністю впевнена у відсутності конфлікту інтересів.

Тод Боелі та його консорціум підтвердили, що фонд Саудівської Аравії ніяк не є частиною структури власності Челсі. Також власники "синіх" заявили, що PIF не буде і не може бути інвестором клубу в майбутньому.

Наголошується, що одним із ініціаторів цієї перевірки став Гарі Невілл. Також один із топ-клубів Європи назвав дорогі трансфери з Челсі до Саудівської Аравії звільненням від в'язниці фінансового фейр-плей.

Додамо, що останнім часом ходять чутки та інсайди про те, що Челсі продасть кілька гравців, виручивши понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів. До цього списку футболістів потрапили Н'голо Канте, Хакім Зієш, Каліду Кулібалі, Едуар Менді, П'єр-Емерік Обамеянг та Ромелу Лукаку.

Челсі стверджує, що такий інтерес пов'язаний із популярністю клубу на Близькому Сході. Клуб заперечує, що PIF має якийсь фінансовий інтерес до клубу, незважаючи на те, що Clearlake, якому належить близько 60% "синіх", раніше мала міноритарні інвестиції від PIF.

Раніше повідомлялося, що клуби Саудівської Аравії та Челсі намагаються переконати Лукаку перейти, незважаючи на його відмову.