Франция

У разі відмови продовжувати контракт, француз буде проданий цього літа.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє PSG Report із посиланням на журналіста Дані Хіля.

За інформацією джерела, власники ПСЖ дали 24-річному французу 2-3 тижні для того, щоб він остаточно визначився зі своїм майбутнім у паризькому клубі.

Власники ПСЖ мають намір почути відповідь француза щодо нового контракту — якщо він відмовиться, то його буде продано цього літа.

Зазначається, що близькі до еміра Катару люди вкотре дали зрозуміти оточенню Мбаппе, що інших варіантів не існує.

Минулого сезону Мбаппе провів 43 матчі, в яких забив 41 гол та віддав 10 гольових передач.