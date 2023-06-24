Франция

Захисник не збирається покидати парижан.

Агент Ашрафа Хакімі Камано прокоментував чутки щодо того, що марокканський захисник може залишити команду.

"Парі Сен-Жермен на 100% у його голові, це наш проєкт. Кампуш має всю мою повагу і всю мою впевненість у майбутньому.

Я думаю, що він змінить ситуацію, і з цього моменту ми побачимо, яке майбутнє чекає на Ашрафа", — сказав агент захисника.

У сезоні-2022/23 Хакімі провів 28 ігор за ПСЖ: на його рахунку п'ять голів та три асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті націлився на Хакімі.