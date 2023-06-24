Захисник може перебратись в АПЛ.
Ашраф Хакімі, getty images
24 червня 2023, 14:35
Манчестер Сіті розглядає різноманітні варіанти підсилення складу найближчим літнім трансферним вікном.
Як повідомляє видання Marca, англійський клуб націлився на захисника Парі Сен-Жермен Ашрафа Хакімі.
У сезоні-2022/23 Хакімі провів 28 ігор за ПСЖ: на його рахунку п'ять голів та три асисти.
Наразі невідомим залишається майбутнє Кайла Вокера та Жоау Канселу, тому містяни потребують підписання флангового гравця у захист.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен готовий продати Хакімі.