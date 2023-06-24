Англія

Захисник може перебратись в АПЛ.

Манчестер Сіті розглядає різноманітні варіанти підсилення складу найближчим літнім трансферним вікном.

Як повідомляє видання Marca, англійський клуб націлився на захисника Парі Сен-Жермен Ашрафа Хакімі.

У сезоні-2022/23 Хакімі провів 28 ігор за ПСЖ: на його рахунку п'ять голів та три асисти.

Наразі невідомим залишається майбутнє Кайла Вокера та Жоау Канселу, тому містяни потребують підписання флангового гравця у захист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен готовий продати Хакімі.