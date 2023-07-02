Франция

Футболіст приєднався до провансальців на постійній основі.

Півзахисник Амін Харіт став гравцем Марселя на постійній основі, про це повідомляється на офіційному сайті провансальців.

Раніше контракт футболіста належав Шальке, але останні два сезони півзахисник виступав за французький клуб на правах оренди. Марсель заплатить за Харіта 5 млн євро.

В минулому сезоні Амін зіграв 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Марсель підписав Джоффрі Кондогбія.