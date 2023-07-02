Україна

Футболіст залишиться в одеській команді.

Атакувальний фланговий гравець "чорно-синіх" Андрій Штогрін продовжив контракт з клубом на два роки, повідомляє пресслужба одеситів.

Шторгін може зіграти й в захисті, й в півзахисті. Андрій — вихованець одеського футболу, пройшов з командою різні періоди її новітньої історії.

В минулому сезоні Шторгін зіграв 17 матчів, голів не забивав, результативними передачами не відзначався.

Раніше повідомлялось, що Чорноморець продовжив контракт із Зігі.