Німеччина

Гравець проявив лояльність до новачків Другої Бундесліги.

Цей сезон молодий німецький центральний нападник Джессік Нганкам точно не виявить бажання залишати в себе в пам’яті, оскільки в складі берлінської Герти він посів останнє місце в турнірній таблиці Першої Бундесліги, через що команда залишила "елітний" дивізіон.

А вже після завершення клубної кампанії 22-річний виконавець вирушив із молодіжною збірною Німеччини на чемпіонат Європи-2023 серед юнаків віком до 21 років, де "Бундестім" у статусі чинного володаря трофею навіть не змогла вийти з групи.

Судячи з останніх новин, ці дві події настільки розлютили в спортивному плані юного гравця, що він навідріз відмовився від пропозиції Уніон Берлін не тільки зберегти місце в першому дивізіоні, а й отримати можливість зіграти в Лізі чемпіонів УЄФА, аби тільки швидше повернути рідний клуб до "елітної" першості.

"Були перемовини. Але я просто мовчав три-чотири хвилини. Дивився на стелю й думав, що це не може бути правдою. Через п'ять хвилин я відповів, прямо сказавши, що ні, цю угоду ми укладати не будемо", — заявив гравець у останньому інтерв’ю.

Незважаючи на це, інтерес до Нганкама збоку франкфуртського Айнтрахта все ще залишається чинним, а Герта тим часом очікує на вагому фінансову пропозицію щодо свого юного таланту.

За сезон Джессік провів 19 матчів, забивши чотири голи та віддавши дві гольові передачі.