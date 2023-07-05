Франция

Протягом 25 днів нідерландський хавбек має повідомити, чи хоче він повернутися до паризького гранду.

Атакуючий півзахисник ПСВ та збірної Нідерландів Хаві Сімонс може повернутися до Парі Сен-Жермен у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, паризький гранд повідомив про те, що збирається активувати свій пункт про зворотний викуп 20-річного нідерландця за 6 мільйонів євро, прописаний в угоді з ПСВ.

Відзначається, що термін цієї угоди завершується 31 липня, тому до цього часу Хаві Сімонс має повідомити, чи готовий він повернутися до ПСЖ — рішення тепер тільки за гравцем.

У минулому сезоні Хаві Сімонс провів за ПСВ 48 поєдинків, у яких він забив 22 голи та віддав 12 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює молодого хавбека у 40 мільйонів євро.