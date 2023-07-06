Франция

Француз може заробити близько 40 мільйонів євро.

Кіліан Мбаппе може незабаром отримати крупний бонус за лояльність від ПСЖ, повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, французький клуб зобов'язаний буде виплатити футболістові частину бонусу за лояльність, якщо він буде гравцем ПСЖ наприкінці липня.

Сума першої частини бонусу – 40 мільйонів євро. Вони мають будуть виплачені до кінця липня. У ПСЖ роздратовані цим фактом.

Контракт Мбаппе із ПСЖ розрахований до літа 2024 року.

У сезоні-2022/23 Мбаппе забив 41 гол і зробив 9 результативних передач у 43 матчах за ПСЖ у всіх змаганнях.