Франция

Французький гранд оголосив про прибуття нового виконавця.

Новина про те, що словацький захисник Мілан Шкрініар цього літа стане футболістом французького Парі Сен-Жермен, уже ні в кого не викликала подиву з моменту свого проголошення ще за підсумками зимового трансферного вікна.

Дострокове укладання контракту з "червоно-синіми" в підсумку спровокувало несхвальну реакцію фанатів міланського Інтера на вчинок гравця їхнього клубу, і в підсумку 28-річний виконавець другу частину сезону провів за межами футбольного поля через міфічне "важке пошкодження".

Однак футбольний рік у підсумку добіг до завершення, тож настав час ПСЖ оголосити про прибуття свого новачка.

Контракт із досвідченим захисником підписано строком до літа 2028 року.

"Я дуже радий бути частиною цього чудового клубу. ПСЖ є одним із найсильніших клубів у світі з гравцями світового рівня та фантастичними вболівальниками", — завив під час презентації словак.

За останній футбольний рік Мілан награв 31 матч, зробивши один гольовий пас.