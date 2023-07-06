Франция

Іспанець продовжить кар'єру у французькій Лізі 1.

Марко Асенсіо перейшов до ПСЖ, повідомив офіційний сайт французької команди.

27-річний футболіст уклав угоду до літа 2026 року. Нагадаємо, що Асенсіо залишив Реал на правах вільного агента — 30 червня закінчився його контракт.

"Для мене велика честь бути частиною такого великого клубу, як ПСЖ. Я з нетерпінням чекаю на можливість приєднатися до моїх нових товаришів по команді і працювати з ними для досягнення великих цілей", — сказав Асенсіо.

За сім сезонів у Реалі Асенсіо провів 286 матчів: на його рахунку 61 гол та 29 асистів.