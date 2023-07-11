Франция

Нападник зацікавив неназваний клуб.

Представники чемпіонату Саудівської Аравії продовжують переманювати футболістів з європейських ліг.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у сферу інтересів неназваного клуба з чемпіонату Саудівської Аравії потрапив Александр Ляказетт.

В минулому сезоні французький нападник провів 39 матчів на клубному рівні, в яких відзначився 31 голом та шістьма асистами.

Trasnsfermarkt оцінює футболіста у 14 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що захисник Наполі зацікавив Ан-Наср.