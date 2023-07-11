Нападник зацікавив неназваний клуб.
Александр Ляказетт, getty images
11 липня 2023, 11:33
Представники чемпіонату Саудівської Аравії продовжують переманювати футболістів з європейських ліг.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у сферу інтересів неназваного клуба з чемпіонату Саудівської Аравії потрапив Александр Ляказетт.
В минулому сезоні французький нападник провів 39 матчів на клубному рівні, в яких відзначився 31 голом та шістьма асистами.
Trasnsfermarkt оцінює футболіста у 14 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що захисник Наполі зацікавив Ан-Наср.