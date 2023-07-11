Команда Луїша Каштру може отримати нового легіонера.
Маріу Руї, фото getty images
11 липня 2023, 10:59
Клуби з Саудівської Аравії продовжують переманювати представників європейських топчемпіонатів солідними контрактами.
Як повідомляє сайт Альфред Педулли, Ан-Наср націлився на лівого захисника Наполі Маріу Руї.
Контракт португальського футболіста з неаполітанцями розрахований до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює його в вісім мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ан-Наср розпочав перемовини з Барселоною щодо Кессьє.