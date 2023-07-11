Італія

Команда Луїша Каштру може отримати нового легіонера.

Клуби з Саудівської Аравії продовжують переманювати представників європейських топчемпіонатів солідними контрактами.

Як повідомляє сайт Альфред Педулли, Ан-Наср націлився на лівого захисника Наполі Маріу Руї.

Контракт португальського футболіста з неаполітанцями розрахований до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює його в вісім мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ан-Наср розпочав перемовини з Барселоною щодо Кессьє.