Франция

Капітан Монако потрапив під слідство.

Нападник Монако Віссам Бен Єддер потрапив під слідство у зв'язку з підозрою в сексуальному насильстві та зґвалтуванні.

Дві дівчини звернулись з заявою в поліцію, стверджуючи, що Бен Єддер та його брат примушували їх до сексуальних дій.

Тим часом, як стверджує L’Équipe, Монако не став усувати Бен Єддера на тлі звинувачень у сексуальному насильстві. 32-річний футболіст продовжить підготовку до сезону разом із клубом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бен Єддер отримав шість місяців умовного строку за ухилення від податків.