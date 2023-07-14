Україна

Склад арбітрів УПЛ поповнили одразу десять нових імен.

УАФ на своєму офіційному сайті оголосила про рішення, які були ухвалені на черговому засіданні комітету арбітрів.

У зв’язку з перевищенням вікового цензу або максимально допустимого перебування у відповідній категорії, а також з метою дотримання стратегічного курсу на омолодження корпусу арбітражу України, комітетом було прийняте рішення про завершення кар'єри арбітрів та асистентів арбітра Прем'єр-ліги.

Кар'єру арбітрів УПЛ завершили Абдула Анатолій, Арановський Євген, Бойко Сергій, Дердо Олександр та Володін Володимир.

Також комітет арбітрів ухвалив рішення підвищити одразу десять суддів із ПФЛ до УПЛ.

До цього списку потрапили: Афанасьєв Олександр, Дьордь Назарій, Заброда Клим, Задіран Сергій, Кальонов Олександр, Козорог Крістіна, Причина Софія, Райда Михайло, Резніков Денис та Євтухов Дмитро.

Нагадаємо, старт нового сезону УПЛ заплановано на 29 липня.