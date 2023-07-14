Англія

Відверта розповідь ексгравця Тоттенгема.

Англійський атакувальний півзахисник Деле Аллі назвав Маурісіо Почеттіно найкращим тренером у своїй кар'єрі.

"Маурісіо Почеттіно був найкращим тренером, на той час я не міг би й мріяти про найкращого тренера. Справа була в ньому та його штабі, знаєте, не тільки в ньому. Там були Хесус [Перес], Мігель [д'Агостіно] та Тоні [Хіменес]. Вони дивовижні люди, які дуже розуміють, і це не було схоже на стосунки футболіста та тренера. Я відчував, що все було набагато глибше.

Почеттіно просто з таким розумінням ставився до рішень, які я приймав, і він керував мною – наприклад, дбав про мене як про людину, а це саме те, чого я потребував на той час. І я гадаю, що це важливо для молодих гравців.

Я думаю, коли ти опиняєшся в новому місці, це може бути досить страшно. А в мене ніколи не було страху проявити себе, тому що я відчував, що він давав мені платформу для самовираження і для того, щоб я відчував себе комфортно.

Гравці завжди казали: "Я хочу бути безстрашним". Я не був безстрашний. Я просто був хоробрим. Але я думаю, що, бувши хоробрим, ти все ще відчуваєш страх, але все одно займаєшся своєю справою. І я думаю, що він дозволив мені це зробити.

Так що так, я думаю, що Почеттіно дуже допоміг у той період моєї кар'єри, тому мені було важко, коли він пішов. Потім з'являються нові тренери, і в той момент мені було важко когось прийняти та бути відкритим. І мені здавалося, що все було фальшивим", – сказав Аллі.

Раніше Деле Аллі зізнався, що в дитинстві став жертвою сексуального насильства та нещодавно вийшов із рехабу.