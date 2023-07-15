Франция

Парижанам потрібен форвард.

Парі Сен-Жермен розглядає різноманітні варіанти підсилення атакувальної ланки в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, французький клуб претендує на Душана Влаховича.

На додаток, стверджується, що парижани єдиний серйозний гравець у перегонах за сербським нападником.

Футболіста немає в списку лондонського Челсі, не дивлячись на інформацію в ЗМІ.

За минулий сезон Душан забив 14 голів та віддав чотири гольові передачі в 42 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Влахович визначився з пріоритетними напрямками відходу з Ювентуса.