Італія

В структурі клуба відбулись зміни.

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив, що Паоло Мальдіні завершив роботу в клубі 5 червня 2023 року.

"Ми дякуємо йому за роки служби на цій посаді, сприяння поверненню в Лігу чемпіонів і виграшу скудетто в сезоні-2021/22.

Його повсякденні обов’язки виконуватиме команда, яка буде працювати в тісній взаємодії з головним тренером команди, яка в кінцевому підсумку підпорядковуватиметься генеральному директору", — йдеться у заяві клуба.

Зазначимо, раніше повідомлялось, що це відбулось після зустрічі з Джеррі Кардіналі. Він хоче брати більше участі в формуванні складу та трансферній політиці.

Нагадаємо, також йшла мова про те, що клуб залишить Рік Массара, а ось Стефан Пьолі продовжить працювати.