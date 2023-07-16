Паризький клуб вже погодив деталі особистого контракту сербського форварда.
Душан Влахович, Getty Images
16 липня 2023, 10:10
Нападник туринського Ювентуса Душан Влахович може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.
За інформацією джерела, керівництво паризького клубу готове заплатити за 23-річного серба 90 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Незабаром буде офіційна пропозиція для "старої синьйори".
Також зазначається, що парижани вже погодили особистий контракт із футболістом, який зароблятиме в Парижі близько 9 млн євро за сезон.
Минулого сезону Влахович провів 42 матчі, в яких забив 14 голів та віддав чотири результативні передачі.