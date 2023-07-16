Франция

Сума трансферу складає 20 млн євро плюс 2 млн євро можливих бонусів.

Страсбур на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Брюгге Абакаром Сіллою.

Угода з 20-річним івуарійцем, який став одноклубником українця Едуарда Соболя, розрахована на п'ять років.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 20 мільйонів євро плюс 2 млн євро як бонуси, що є рекордом для французького клубу.

Бельгійський клуб 10 млн євро отримає зараз, а ще 10 млн євро у 2024 році. Також Брюгге отримає 10% від суми майбутнього продажу футболіста.

Минулого сезону Сілла провів 28 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.