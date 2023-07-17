Габонець може продовжити кар'єру у Лізі 1.
П'ЄР-ЕМЕРІК ОБАМЕЯНГ, GETTY IMAGES
17 липня 2023, 15:25
П'єр-Емерік Обамеянг цікавий Марселю, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, здійснити угоду буде складно через високі витрати – Челсі хоче отримати певну суму за трансфер габонца, а зарплата самого гравця становить понад 160 тисяч фунтів на тиждень.
Для досягнення прогресу в переговорах сторони повинні досягти компромісу.
Нагадаємо, що Обамеянг перейшов із Барселони до Челсі у вересні 2022 року за 12 мільйонів євро.
З того часу нападник провів 15 матчів у рамках АПЛ і забив 1 гол.