Франция

Габонець може продовжити кар'єру у Лізі 1.

П'єр-Емерік Обамеянг цікавий Марселю, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, здійснити угоду буде складно через високі витрати – Челсі хоче отримати певну суму за трансфер габонца, а зарплата самого гравця становить понад 160 тисяч фунтів на тиждень.

Для досягнення прогресу в переговорах сторони повинні досягти компромісу.

Нагадаємо, що Обамеянг перейшов із Барселони до Челсі у вересні 2022 року за 12 мільйонів євро.

З того часу нападник провів 15 матчів у рамках АПЛ і забив 1 гол.