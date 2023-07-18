Франция

Капітан французького клубу проміняв Лігу чемпіонів на Саудівську Аравію.

Півзахисник Ланса Секу Фофана незабаром стане гравцем Ан-Насра, повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби погодили трансфер 28-річного малійця за 25-30 мільйонів євро.

Раніше була інформація, що у саудівському клубі футболіст отримуватиме 15 млн євро за сезон.

Минулого сезону Фофана провів 39 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав шість асистів. Ланс за підсумками сезону фінішував на другому місці та зіграє у Лізі чемпіонів.