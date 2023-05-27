Італія

Італійському клубу потрібен новий півзахисник.

Мілан розглядає різноманітні варіанти посилення середньої ланки поля в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, італійський націлився на півзахисника Ланса Секу Фофана.

Втім, пріоритетною метою Мілану є Рубен Лофтус-Чік з Челсі. Якщо його перехід оформити не вдасться, тоді італійці спробують підписати Фофана.

В цьому сезоні Секу провів 38 матчів на клубному рівні, в яких відзначився дев'ятьма голами та шістьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан може безкоштовно підписати Ель Шаараві.