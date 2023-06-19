Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Головний тренер збірної — про вибір стартового складу.

Збірна України в рамках поєдинку четвертого туру відбіркового етапу до ЄВРО-2024 грала проти Мальти у Трнаві та здобула мінімальну перемогу.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував вихід Миколи Матвієнка зі стартових хвилин.

"Я дивлюся на форму гравців, як вони грали за клуби, наскільки готові до матчі. Якщо ви вважаєте, що Миколенко кращий... Він не грав довгий час, я планував його випустити в другому таймі й він вийшов та підвищив рівень".

"Потрібно було дати шанс Соболю? Ну, якщо ви будете тренером, то будете давати шанс. Я люблю всіх гравців, я дивлюся хто ліпше на кращій позиції, це нормально", — відповів Сергій Ребров на післяматчевій пресконференції.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео гола та огляд матчу відбіркового етапу до ЄВРО-2023 між збірними України та Мальти.