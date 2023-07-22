Франция

Парижанам потрібен ще один воротар.

Парі Сен-Жермен продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Foot Mercato, французький клуб націлився на 32-річного голкіпера Севільї Яссіна Буну.

Стверджується, що Парі Сен-Жермен зробив пропозицію у розмірі 12 мільйонів євро плюс бонуси, втім, це не те, що хоче Севілья.

"Нервіонці" хотіли б отримати за свого гравця 15 мільйонів євро відразу та ще три у вигляді бонусів.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що Буну — серед фаворитів Луїса Енріке в якості підсилення для ПСЖ