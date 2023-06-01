Ліга Європи

Марокканець отримав нагороду за відбиті пенальті.

У фіналі Ліги Європи-2022/23 Севілья перемогла Рому. Основний та додатковий час завершився нічиєю 1:1. А в серії пенальті іспанці виявились сильнішими 4:1.

Ключову роль в перемозі іспанців відіграв голкіпер команди Яссін Буну. Марокканець відбив два пенальті — у виконанні Джанлуки Манчіні та Рожера Ібаньєса. Після матчу група технічних спостерігачів УЄФА визнала Буну найкращим гравцем фінального матчу, зазначається на офіційному сайті організації.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Рома в Лізі Європи УЄФА.