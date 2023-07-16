Іспанія

Хоча чи дійсно потрібен чемпіонам Франції ще один якісний воротар?

Французький Парі Сен-Жермен під час поточної літньої трансферної кампанії здійснив один найголовніший трансфер — запросив на посаду головного тренера іспанського фахівця Луїса Енріке, а вже той наразі намагається вибудувати нову логіку придбань "червоно-синіх".

Як повідомляє іспанська преса, новий керманич вбачає за необхідність збільшити й без того солідну ротацію на позиції воротаря в команді, де й без того присутні такі майстри, як Джанлуїджі Доннарумма та Кейлор Навас.

І це лише якщо не враховувати глибоко резервних Люку Лавалльє, Александра Летелльє та Матіаса Рандріамамі.

ПСЖ на цьому тлі знадобився основний воротар володарів головного трофею Ліги Європи, андалузької Севільї, Яссін Буну.

Повідомляється, що ПСЖ уже відкрив перемовини пропозицією в 15 млн євро, але "нервіонці" одразу її відкинули — менше 20 млн євро вони навіть не хочуть починати розмови.

Проте в Севільї наразі не все в порядку з фінансовим становищем, тож очікується, що ПСЖ може поступово домогтись того, що 32-річний марокканець перейде й за менші кошти.

За далеко не найкращий сезон у виконанні Севільї Буну пропустив 60 голів у 36 матчах, у сімох із яких відстояв "на нуль".