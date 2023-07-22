Франция

Паризький гранд не розраховує ще як мінімум на двох гравців першої команди.

Напередодні стало відомо про те, що Кіліан Мбаппе не потрапив до списку Парі Сен-Жермен на передсезонний тур в Японії, а самого зіркового гравця вирішили виставити на трансфер через ризик безкоштовно втратити його наступного літа, коли спливає його контракт.

Одна, за інформацією RMC Sport, окрім Мбаппе є ще як мінімум два футболісти першої команди, на яких більше не розраховують у паризькому гранді.

Мова йде про центрального півзахисника Джорджиньо Вейналдума та центрального захисника Абду Діалло. Швидше за все, вони обоє змінять клубну прописку у літнє трансферне вікно.

Нагадаємо, раніше Вейналдум заявлял, що ще не визначився зі своєю наступною командою. Минулий сезон він провів на правах оренди за Рому, зігравши на клубному рівні 23 поєдинки (1092 хвилини), забивши два голи і віддавши одну результативну передачу.