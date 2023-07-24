Франция

Однак футболіст поки що навіть не веде переговори з керівництвом саудівського клубу.

Аль-Хіляль намагається придбати Кіліана Мбаппе, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, саудівський клуб запропонував 300 мільйонів євро за 24-річного нападника. Якщо перехід відбудеться, це буде найдорожчий трансфер в історії футболу.

Проте переговори із представниками гравця ще не ведуться. ПСЖ, як і раніше, переконаний, що Мбаппе вже погодив умови особистого контракту з Реалом.

За інформацією іншого джерела — L'Equipe, ПСЖ готовий прийняти цю пропозицію в 300 мільйонів і спробують переконати Мбаппе перейти до Аль-Хіляля.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе не полетів із командою на передсезонне турне до Японії.