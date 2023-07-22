Франция

Зірковий французький форвард таки може змінити клубну прописку вже цього літа.

Другий рік поспіль Парі Сен-Жермен цієї суботи, 22 липня, вилетів до Японії, де з 22 липня по 1 серпня пройде свій традиційний передсезонний літній тур.

Як повідомляє офіційний сайт ПСЖ, тренерський штаб Луїса Енріке взяв із собою до Японії 29 футболістів, підтвердивши, що один із найзірковіших гравців команди Кіліан Мбаппе не полетів із паризькою командою до Токіо та Осаки.

У той же час, цікаво, що у списку є ім'я 16-річного молодшого брата Кіліана, Ітана Мбаппе, який до Японії все ж полетів.

Список гравців ПСЖ, що вирушили до Японії:

Раніше повідомлялося, що Парі Сен-Жермен виставить Кіліана Мбаппе на трансфер та захоче продати його цього літа, якщо той не продовжить контракт із командою до 31 липня, що спливає наступного літа.

ПСЖ вже отримав офіційну пропозицію щодо 24-річного нападника від саудівського Аль-Хілялю у розмірі 200 мільйонів євро. Також свою предметну зацікавленість у підписанні Мбаппе висловив лондонський Челсі та ще один неназваний клуб АПЛ.