Франция

Аль-Хіляль близький до угоди з ПСЖ щодо італійського хавбека.

Центральний півзахисник Парі Сен-Жермен Марко Верратті цього літа ризикує змінити клубну прописку та вирушити до чемпіонату Саудівської Аравії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Аль-Хіляль знаходиться на завершальній стадії переговорів із ПСЖ щодо трансферу 30-річного італійця.

Самому Верратті запропонували трирічний контракт. Найближчим часом всі документи будуть перевірені та підготовлені, щоб укласти цю угоду.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Марко Верратті зацікавлені Ліверпуль та Атлетіко Мадрид.