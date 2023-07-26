Аль-Хіляль близький до угоди з ПСЖ щодо італійського хавбека.
Марко Верратті, getty images
26 липня 2023, 22:00
Центральний півзахисник Парі Сен-Жермен Марко Верратті цього літа ризикує змінити клубну прописку та вирушити до чемпіонату Саудівської Аравії.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Аль-Хіляль знаходиться на завершальній стадії переговорів із ПСЖ щодо трансферу 30-річного італійця.
Самому Верратті запропонували трирічний контракт. Найближчим часом всі документи будуть перевірені та підготовлені, щоб укласти цю угоду.
Раніше повідомлялося, що у підписанні Марко Верратті зацікавлені Ліверпуль та Атлетіко Мадрид.