Іспанія

Проте французький клуб виставив величезний цінник.

Атлетіко виявляє серйозну зацікавленність до Марка Верратті, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, мадридський клуб уже розпочав переговори з ПСЖ. Проте французька команда вимагає свого футболіста близько 70 мільйонів євро.

На італійського футболіста також претендують два клуби АПЛ, зокрема Ліверпуль. Підписати Верратті спробувала і команда із Саудівської Аравії, але хавбек не хоче залишати Європу.

За 29 ігор у Лізі 1 минулого сезону півзахисник отримав 10 жовтих карток.