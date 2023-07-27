Французький клуб нав'яже конкренцію Манчестер Юнайтед.
РАСМУС ГОЙЛУНД, GETTY IMAGES
27 липня 2023, 14:49
ПСЖ включився у боротьбу за Расмуса Гойлунда, повідомляє L’Équipe.
За інформацією джерела, французький клуб запропонував за 20-річного форварда 50 мільйонів євро. Підвищувати пропозицію ПСЖ не збирається.
Зазначимо, що Аталанта хоче за свого виконавця близько 70 мільйонів євро та бонуси. На нього також претендує Манчестер Юнайтед.
У сезоні-2022/23 Гойлунд провів 32 матчі в Серії А: на його рахунку дев'ять голів та два асисти.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Аталанта знає про угоду Гойлунда з МЮ, але незадоволена агентами нападника.