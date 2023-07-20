Італія

Гравець може не залишити клуб.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, Аталанта знає, що Расмус Гойлунд має угоду з Манчестер Юнайтед, але незадоволені тим, що агенти форварда наполягають на трансфері на Олд Траффорд.

Очікується, що англійський клуб активізує перемовини найближчими днями, надіславши офіційну пропозицію на Гевісс Стедіум щодо 20-річного форварда.

Директори Аталанти знають, що гравець Данії досяг усної домовленості з грандами Прем’єр-ліги, але незадоволені ставленням його оточення.

Агенти Хойлунда дали зрозуміти, що їхній клієнт хоче переїхати на Олд Траффорд цього літа, і наполягають на завершенні угоди.