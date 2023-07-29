Франция

"Ткачі" хочуть зберегти свого таланта.

Парі Сен-Жермен продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, парижани зробили пропозицію у розмірі 30 мільйонів євро щодо Бредлі Баркола. Втім, "ткачі" відповіли відмовою.

У минулому сезоні вінгер провів на клубному рівні 35 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 7 голів та віддав 10 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 18 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на талановитого Бредлі Баркола претендує також представник чемпіонату Німеччини — РБ Лейпциг.