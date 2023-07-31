Нападник може поповнити склад представника Ліги 1.
РАНДАЛЬ КОЛО МУАНІ, GETTY IMAGES
31 липня 2023, 19:15
ПСЖ відновив роботу над придбанням Рандаля Коло Муані, повідомляє Get French Football News з посиланням на L'Equipe.
За інформацією джерела, з оточенням нападника Айнтрахта зв'язався президент парижан Нассер Аль-Хелайфі.
У переговорах намітився прогрес, і їхня інтенсивність зросте після того, як чемпіони Франції закриють угоду з вінгером Барселони Усману Дембеле.
Айнтрахт сподівається зберегти Рандаля, але, швидше за все, це не вдасться зробити.
Зазначимо, що минулого сезону Коло Муані забив 15 голів за 32 матчі у Бундеслізі.