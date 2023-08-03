Франция

В клубі впевнені, що іспанець залишиться.

В Парі Сен-Жермен продовжують відбуватись дивні речі між тренерським штабом, деякими гравцями та керівництвом.

Як повідомляє видання Marca, Луїс Енріке незадоволений діями керівництва відносно Кіліана Мбаппе. Він хотів би бачити більше рішучості від них. Через це, він готовий залишити клуб.

Втім, у французькому клубі вже прокоментували цю інформацію.

"Сьогоднішні чутки настільки ж смішні, наскільки вони абсолютно недоречні", — сказав прессекретар Парі Сен-Жермен в коментарі Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Луїс Енріке готовий піти на конфлікт із ПСЖ через Мбаппе.