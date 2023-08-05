Франция

Футболіст може перейти до команди.

Ейнслі Мейтленд-Найлз стоїть на порозі підписання 4-річного контракту з французьким футбольним клубом Ліон. Згідно з джерелом Фабріціо Романо, Мейтленд-Найлз буде доступний для Ліона в рамках безкоштовного трансферу після того, як він покинув Арсенал цього літа.

Ліон виявив великий інтерес до Мейтленд-Найлза, і тепер фанати клубу з нетерпінням очікують на офіційне оголошення про його перехід.

Ця угода може стати великим кроком для Ліона в пошуку нових способів покращити свої можливості в національних і міжнародних змаганнях. Мейтленд-Найлз принесе багато енергії і досвіду у склад команди, і фанати сподіваються, що він зможе забезпечити необхідні голи для досягнення успіхів.

Залишається чекати на офіційне підтвердження угоди, але вже зараз можна стверджувати, що Мейтленд-Найлз стане цінним додатком для складу Ліона і може виявитися ключовим гравцем у майбутніх викликах клубу.