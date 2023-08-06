Франция

Півзахисник готовий і надалі виступати в ПСЖ.

Італійський центральний півзахисник Марко Верратті готується до початку вже дванадцятого поспіль сезону виступів за французький Парі Сен-Жермен.

Однак поточна літня трансферна кампанії довкола нього проходить дуже неспокійно, оскільки спочатку самі парижани додали його до переліку гравців, доступних до придбання іншими клубами, а потім з’явились чутки щодо привабливої пропозиції із Саудівської Аравії.

Утім, станом на зараз місцева преса дійсно підтверджує істотний інтерес збоку Аль-Хіляля до Верратті, проте так само вказує на факт відсутності бажання в футболіста залишати столицю Франції.

Чинний контракт Марко завершується в 2026 році.

Повідомляється також і той факт, що перед 30-річним виконавцем поставили завдання якнайшвидше набрати оптимальні кондиції після літньої відпустки, і тоді Луїс Енріке буде розраховувати на нього під час побудови трійки центральних півзахисників власної команди.

У минулому сезоні Верратті відіграв 38 матчів, зробивши один гольовий пас.