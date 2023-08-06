Франция

Схоже, керманич "провансальців" Марселіно не розраховує на українського півзахисника.

Центральний півзахисник національної збірної України та марсельського Олімпіка Руслан Маліновський не допоможе своєму клубу у запланованих матчах третього кваліфікаційного раунду у груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА проти Панатінаїкоса.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, 30-річний українець опинився поза списком заявлених гравців клубу французької Ліги 1 на найближчі єврокубкові матчі.

За інформацією, що напередодні з'явилася у французьких ЗМІ, головний тренер Марселя Марселіно не бачить у Маліновському перспектив для власного проєкту, тому український хавбек може змінити клуб вже цього літа.

На цьому тлі довкола Руслана Маліновського точаться трансферні чутки щодо потенційних переходів до турецького Бешикташу або італійського Торіно.