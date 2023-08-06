Франция

Схоже, що виступи українця у Франції залишись позаду.

Український атакувальний півзахисник Руслан Маліновський узимку цього року долучився до складу французького Марселя спочатку на правах оренди з бергамаської Аталанти, а потім і в якості повноцінного гравця за 10 млн євро.

Однак за цей час у "провансальців" устиг змінитись головний тренер, і якщо Ігору Тудору 30-річний виконавець ще був до певної міри потрібен, то Марселіно не бачить у ньому перспектив для власного проєкту.

Як доказ тому — інформація від французької преси, якій удалось дізнатись склад майбутньої делегації "фокейців" на матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти грецького Панатінаїкоса.

Руслана Маліновського серед них немає.

На цьому тлі довкола українця точаться трансферні чутки щодо потенційних переходів до турецького Бешикташу або італійського Торіно.

Матч Панатінаїкос — Марсель відбудеться 9 серпня, о 21:00.