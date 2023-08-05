30-річний футболіст може продовжити кар'єру у Туреччині.
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ, GETTY IMAGES
05 серпня 2023, 22:59
Руслан Маліновський привернув увагу з боку Бешикташа, повідомляє Footmercato.
За інформацією джерела, турецький клуб зробив пропозицію щодо 30-річного півзахисника. На даний момент невідомо, як на це відреагували в Марселі.
За чутками, інтерес до Руслана також виявляє Торіно та хоче орендувати із правом викупу за дев'ять мільйонів євро.
Зазначається, що Маліновський, швидше за все, залишить Марсель цього літа – у клубі незадоволені, що він так і не адаптувався до нової команди.