Турция

30-річний футболіст може продовжити кар'єру у Туреччині.

Руслан Маліновський привернув увагу з боку Бешикташа, повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, турецький клуб зробив пропозицію щодо 30-річного півзахисника. На даний момент невідомо, як на це відреагували в Марселі.

За чутками, інтерес до Руслана також виявляє Торіно та хоче орендувати із правом викупу за дев'ять мільйонів євро.

Зазначається, що Маліновський, швидше за все, залишить Марсель цього літа – у клубі незадоволені, що він так і не адаптувався до нової команди.