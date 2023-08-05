Італія

Марсель така сума має влаштувати.

Український атакувальний півзахисник Руслан Маліновський лише взимку цього року приєднався до французького Марселя з бергамаської Аталанти за 10 млн євро, однак повноцінним гравцем "провансальців" став лише після завершення формальної піврічної оренди.

Цей час 30-річний виконавець витратив на адаптацію в новому колективі, яка під орудою хорватського фахівця Ігора Тудора проходила далеко не найкращим чином.

Як наслідок — уже під час поточного трансферного вікна з’явилась інформація, що українцем знову цікавляться в Італії, проте цього разу представники Торіно.

Місцевій пресі вдалось дізнатись, що туринці запропонували ті самі 10 млн євро, тому Марсель таким чином компенсує власні видатки на здійснення переходу.

Але спочатку "бики" хочуть взяти Руслана в річну оренду, після чого завершити повноцінний перехід.

У минулому сезоні Маліновський відіграв 38 матчів, забивши три голи та віддавши три гольові передачі.