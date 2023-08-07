Франция

Англієць перебрався в Лігу 1.

Ейнслі Мейтленд-Найлз став гравцем Ліона, повідомляє офіційний сайт представника елітного дивізіону чемпіонату Франції.

"Ткачі" отримали 25-річного англійця на правах вільного агента. Угода підписана до літа 2027 року.

Мейтленд-Найлз є вихованцем Арсеналу і провів за них 132 матчі, віддавши 8 результативних дій.

З сезону-2020/21 півзахисник відправлявся у оренди, спершу до Вест Бромвіча, позаминулого сезону перейшов у склад Роми, з якою виграв весною Лігу конференцій, а в минулому сезоні виступав за Саутгемптон.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Чалета-Цар перейшов у Ліон на правах орендної угоди.